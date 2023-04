Arheoloogid täpsustasid Kärdlas rannarootslaste kalmistu asupaika

Esimest korda Kärdlas kohapeal tehtud arheoloogiline uuring kinnitas seni vaid arvatud hüpoteesi surnuaiast rannapargis.

Möödunud nädala kolmapäeval ja neljapäeval uurisid arheoloogid Monika Reppo ja Martin Malve Kärdlas rannapargi alal detektoristide ja ajaloolaste abiga läbi 15 000 ruutmeetri suuruse ala, et täpsustada sealse rannarootslaste kalmistu asukohta.

„See oli üldse esimene arheoloogiline uuring Kärdlas,“ ütles arheoloog Monika Reppo. Varasemad uuringud on põhinenud tekstidel ja kaartidel. Praegu on Reppo sõnul kalmistu tõttu Kärdla ranna ääres kaitse all nelja hektari suurune ala, kuid nii suur surnuaed kindlasti ei ole. Uuringu esimene eesmärk oligi kalmistu asukohta täpsustada ning see Reppo sõnul ka õnnestus. „Kui varem oli kahtlusi, kas kalmistu ikka asub rannapargis oleva risti ümber, siis nüüd teame, et see nii on,“ ütles ta. Metalli­detektoriga läbi viidud uuringus leiti risti lähedusest maa seest kirstunaelu ja nii laste kui täiskasvanute säilmeid.