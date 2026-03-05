ARENDATAKSE JÄÄTMEJAAMA | Hiiumaa jäätmejaam sai 134 344 eurot toetust

Hiiumaal arendatakse toetusega olemasolevat jäätmejaama. Suuremaks ehitatakse ohtlike jäätmete kogumise hoone, paigaldatakse uus autokaal ja soetatakse kaks uut konteinerit tekstiilijäätmete ja lehtklaasi kogumiseks. Jäätmejaama arendamine aitab paremini toime tulla suvel tekkivate suurenevate jäätmekogustega. Projekt sai toetust 134 344 eurot.
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist kokku 4,9 miljoni euroga Tartu linnas ning Viimsi, Kuusalu, Hiiumaa, Anija, Kastre ja Saaremaa vallas.
