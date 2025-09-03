Jälgi meid
UUDISED

ÄRATATI ELLU | Eesti kõige nunnum elektrituulik hakkab taas tööle

Peale 20 aasta pikkust puhkepausi teeb Tahkuna legendaarne elektrituulik taas voolu, nädal tagasi tõsteti paika Valge Ingli pea ja tiivad, ning nüüd on see võrku lülitamise ootel.
Avatar photo
Autotõstuk aitab rootori õigesse asendisse pöörata. | Foto: Harda Roosna

Eelmisel kolmapäeval kõrgus Tahkunas männimetsa metsa kohal uhkes üksinduses Ithal kraana nool – vana elektrituuliku mast ei paistnud metsa tagant väljagi.

