Transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla ütles neljapäeva õhtul Hiiu Lehele, et transpordiamet loodab ametliku jäätee rajada.
ANTAKSE LOOTUST | Hiiumaa Saaremaa vahelise jäätee uuringud käivad
Hiiumaa ja Saaremaa vahelise ametliku jäätee rajamise osas käivad praegu uuringud ning transpordiamet loodab soodsate olude korral ametliku jäätee avada. Seejuures hoiatab amet mitteametlike jääteede kasutamise eest.
Kärdlas avas uues asukohas uksed Würthi kauplus, mis kolis Sõnajala tööstuspargist Heltermaa maanteele, ruumidesse, kus varem tegutses osaliselt Tähva pood.
Vaatamata madalale veetasemele on ühendus Hiiumaaga tagatud, parvlaev Tiiu sõidab vastavalt graafikule ning teeb lisaks graafikule ka asendusreise, teatas TS Laevad. Parvlaeva Regula väljumised...
Hiiumaa valla uueks kriisivalmiduse spetsialistiks saab Niels-Peter Rattiste, kes asub tööle lähinädalail, kinnitas Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Triinu Rajasalu.
Rakveres peetud suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel sprindis ja sprinditeates jõudsid Hiiumaa sportlased mitmel korral poodiumile.