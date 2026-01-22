Praeguseks on kampaania kogunud 7387 eurot, eesmärgiks seatud 10 000 eurost. Korraldajad kutsuvad kõiki huvilisi projekti toetama, et Jahtklubi Dago viiekümne aasta pikkune purjetamislugu saaks tervikliku ja väärika raamatu kujul jäädvustatud.
UUDISED
ANNAME HOOGU! | Toeta Jahtklubi Dago juubeliraamatu ilmumist
Detsembris käivitatud Jahtklubi Dago 50. juubeliraamatu kirjastamise toetuskampaania ühisrahastusplatvormil Hooandja on jõudmas lõpusirgele. Toetajatel on veel nädalapäevad aega, et aidata kaasa Hiiumaa esimese spordiklubi ajaloo talletamisele kaante vahele.
Veel lugemist:
GALERIID
Eesti Kultuurkapital jagas Käinas toimunud kultuuriaasta avaüritusel välja kolm tunnustuspreemiat, kaks aastapreemiat ning kultuuripärli tiitli.
UUDISED
Praktikas tähendab see seda, et Hiiu Lehe saab lisada oma telefoni või arvuti avalehele ning leht avaneb edaspidi eraldi aknas nagu päris äpp ning...
UUDISED
Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 22. jaanuaril 2026 kell 15:00 Kärdla vallamaja volikogu saalis.
KULTUUR
Hiiumaa lugejate 2025. aasta laenutuste esikohal on Urmas Vadi "Kuu teine pool“, mis juhib ka üleriigilist raamatukogude laenutuste edetabelit.