Jälgi meid
HL bänner

UUDISED

ANNAME HOOGU! | Toeta Jahtklubi Dago juubeliraamatu ilmumist

Detsembris käivitatud Jahtklubi Dago 50. juubeliraamatu kirjastamise toetuskampaania ühisrahastusplatvormil Hooandja on jõudmas lõpusirgele. Toetajatel on veel nädalapäevad aega, et aidata kaasa Hiiumaa esimese spordiklubi ajaloo talletamisele kaante vahele.
Avatar photo
Aare Pajula ja Argo Kruusmägi Puulaidus 80ndate lõpus. | Foto: Enn Pajula

Praeguseks on kampaania kogunud 7387 eurot, eesmärgiks seatud 10 000 eurost. Korraldajad kutsuvad kõiki huvilisi projekti toetama, et Jahtklubi Dago viiekümne aasta pikkune purjetamislugu saaks tervikliku ja väärika raamatu kujul jäädvustatud.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

TUNNUSTUS | Hiiumaa kultuuripärliks sai Jaanika Kuusk

Eesti Kultuurkapital jagas Käinas toimunud kultuuriaasta avaüritusel välja kolm tunnustuspreemiat, kaks aastapreemiat ning kultuuripärli tiitli.

11 tundi ago

UUDISED

ÄPP | Hiiu Leht muutis lehelugemise mugavamaks

Praktikas tähendab see seda, et Hiiu Lehe saab lisada oma telefoni või arvuti avalehele ning leht avaneb edaspidi eraldi aknas nagu päris äpp ning...

12 tundi ago

UUDISED

VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 22. jaanuaril

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 22. jaanuaril 2026 kell 15:00 Kärdla vallamaja volikogu saalis.

12 tundi ago

KULTUUR

KOHALIK VALIK | Kärdla raamatukogu laenutuste edetabel näitab iseloomu

Hiiumaa lugejate 2025. aasta laenutuste esikohal on Urmas Vadi "Kuu teine pool“, mis juhib ka üleriigilist raamatukogude laenutuste edetabelit.

13 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×