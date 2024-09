AMETIKOOLI DIREKTOR | Ivo Eesmaa: Täiskasvanuõppe tugi peab jääma

Hiiumaa Ametikooli direktor Ivo Eesmaa ütleb intervjuus, et küsimus on erialades, mida võimalikus rakendusgümnaasiumis õpetada. Küll leiab ta, et ilma täiskasvanuõppe toeta ei ole põhikoolijärgne õpe Hiiumaal korralduslikult võimalik.