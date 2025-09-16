Alo Savi: Hiiumaa Ametikool vajab värsket pilku ja tegutsemistahet

2025. aasta sügisest on jõustunud ja jõustuvad Eesti haridussüsteemis mitmed olulised muudatused, mis puudutavad otseselt ka Hiiumaa Ametikooli. Need, koolidele juba pikemalt teada olnud muudatused, ei ole pelgalt formaalsed, vaid toovad kaasa sisulisi kohustusi ja nõuavad koolilt aktiivset ja läbimõeldud tegutsemist. Kui soovime, et Hiiumaa noored saaksid jätkata oma haridusteed kodusaarel ja mandri rahvas leiaks ka tulevikus tee saarele, tuleb koolil alustada ettevalmistusi juba täna.
