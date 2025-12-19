Jälgi meid
UUDISED

ALGAS KONKURSS | Kõpu ja Ristna tuletornidele otsitakse uuesti operaatorit

Hiiumaa Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori leidmiseks. Hooajaväliseid tuletornide külastusi haldab ajutiselt Hiiumaa muuseum.
Avatar photo
Kõpu tuletorn. | Foto: Raul Vinni

Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori ülesanneteks on korraldada külastusi ja piletimüüki ning luua tuletornide ümber kaasaegne ja kvaliteetne teenusekeskkond. Eesmärk on tugevdada Hiiumaa turismitaristut, pakkuda külastajatele paremat teenust ning anda piirkonna arengule uus hoog.

UUDISED

AUTOMAKS | Iga kaheteistkümnes hiidlane pole automaksu veel tasunud

Esmaspäeval oli automaksu tasumise tähtaeg neil inimestel, kes ei saanud detsembri alguses maksuvähendust. Automaks on endiselt tasumata 449 hiidlasel kogusummas 40 000 eurot.

1 tund ago

UUDISED

MEELDETULETUS | Püsielaniku soodustuse õigus sõltub sissekirjutusest aasta alguses

Tuletame veel enne aasta lõppu meelde Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadet, mille kohaselt muutuvad püsielaniku soodustuse saamise tingimused parvlaevaliinidel alates 1. jaanuarist 2026.

3 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Kärdla pääses suurest tulekahjust

Tuulevaikne ilm päästis Kärdla suurest tulekahjust

7 tundi ago

GALERIID

ESIMENE SAARTEL | Hiiumaal avati saarte esimene kogukondlik toiduringluskapp

Kärdlas Tormi Coopi juures avati kolmapäeval saarte esimene kogukondlik toiduringluskapp, kuhu saab tuua ülejäänud tarvitamiskõlblikku toitu ning kust igaüks võib seda omakorda kaasa võtta.

9 tundi ago