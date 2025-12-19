ALGAS KONKURSS | Kõpu ja Ristna tuletornidele otsitakse uuesti operaatorit

Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori ülesanneteks on korraldada külastusi ja piletimüüki ning luua tuletornide ümber kaasaegne ja kvaliteetne teenusekeskkond. Eesmärk on tugevdada Hiiumaa turismitaristut, pakkuda külastajatele paremat teenust ning anda piirkonna arengule uus hoog.