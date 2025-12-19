Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori ülesanneteks on korraldada külastusi ja piletimüüki ning luua tuletornide ümber kaasaegne ja kvaliteetne teenusekeskkond. Eesmärk on tugevdada Hiiumaa turismitaristut, pakkuda külastajatele paremat teenust ning anda piirkonna arengule uus hoog.
ALGAS KONKURSS | Kõpu ja Ristna tuletornidele otsitakse uuesti operaatorit
Hiiumaa Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori leidmiseks. Hooajaväliseid tuletornide külastusi haldab ajutiselt Hiiumaa muuseum.
Esmaspäeval oli automaksu tasumise tähtaeg neil inimestel, kes ei saanud detsembri alguses maksuvähendust. Automaks on endiselt tasumata 449 hiidlasel kogusummas 40 000 eurot.
Tuletame veel enne aasta lõppu meelde Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadet, mille kohaselt muutuvad püsielaniku soodustuse saamise tingimused parvlaevaliinidel alates 1. jaanuarist 2026.
25 AASTAT TAGASI
Tuulevaikne ilm päästis Kärdla suurest tulekahjust
GALERIID
Kärdlas Tormi Coopi juures avati kolmapäeval saarte esimene kogukondlik toiduringluskapp, kuhu saab tuua ülejäänud tarvitamiskõlblikku toitu ning kust igaüks võib seda omakorda kaasa võtta.