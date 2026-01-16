Jälgi meid
AKTIIVSES KASUTUSES | Paluküla suusarada hoiab Hiiumaa suusahooaega elus

Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu olnud ka Mangul ja Kärdla linnapargis, siis sel talvel on Paluküla ainus teadaolev ametlik suusarada saarel.
Hiiumaa Paluküla terviserada. | Erakogu

Esimene, umbes 450 meetri pikkune suusaring valmis Palukülas 2. jaanuaril. Jõulude eel tehti valmis ka kelgumägi, mida kasutavad aktiivselt pered ja lapsed. Heade lume- ja ilmaolude tõttu on rajad püsinud kasutuskõlblikud ning huvilisi on jagunud.

