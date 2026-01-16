AKTIIVSES KASUTUSES | Paluküla suusarada hoiab Hiiumaa suusahooaega elus

Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu olnud ka Mangul ja Kärdla linnapargis, siis sel talvel on Paluküla ainus teadaolev ametlik suusarada saarel.