AJUTINE OPERAATOR | Vallavalitsus andis tuletornid ajutiselt muuseumi hallata

Valla arendusosakonna juhataja Liili Eller selgitas, et uue lepingu sõlmimine oli vajalik, sest suvine hooaeg uue operaatoriga ei kulgenud plaanipäraselt. “SA Hiiumaa Muuseumid oli nõus haldama hooajaväliseid külastusi lisaks Tahkunale ka Kõpus ja Ristnas,” märkis ta. Tahkuna torni haldas Hiiumaa muuseum ka suvehooajal. “Kõpu ja Ristna tuletornide haldamise operaatori leidmise hange on ettevalmistamisel ja kuulutatakse välja lähinädalail.”