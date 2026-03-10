Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

AINULAADNE PROGRAMM | Kortermajade renoveerimine mitmekaupa

Lääne-Eesti saartel käivitub programm, mille eesmärk on aidata korteriühistutel jõuda korterelamute tervikliku renoveerimiseni ning samal ajal tugevdada kogukondlikku koostööd.

Avatar photo
Korteriühistu Maru. | Foto: Saarte Energiaagentuur

Algatust veab Saarte Energiaagentuur ning seda rahastatakse European Commission programmi citizen-led renovation (CLR) kaudu kogusummas 460 000 eurot. Programmi eesmärgid on kavandatud ellu viia 31. detsembriks 2028.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

PARGI KAITSE | Likvideerimise asemel tuleks Kõrgessaare park korda teha

MTÜ Roheline Pärnumaa ei poolda Kõrgessaare pargi ja teiste vanade parkide looduskaitse alt kergekäelist välja tõstmist.

2 tundi ago

UUDISED

STATISTIKA | Mediaanpalk tõusis aastaga Hiiumaal 65 eurot

Statistikaameti andmetel oli Hiiu maakonnas 2025. aasta keskmine brutokuupalk 1613 eurot, mis on 4,9% kõrgem kui aasta varem.

2 tundi ago

UUDISED

OLULINE SAMM | Töötervishoiuarst võib Hiiumaal olla aasta lõpus

Hiiumaal võib töötervishoiuarsti teenus loodetavasti käivituda juba selle aasta teises pooles.

7 tundi ago

UUDISED

SÕLMITI LEPING | Hiiumaa vald sai tuletornid enda kasutusse

Valitsus andis kliimaministrile nõusoleku sõlmida Hiiumaa vallavalitsusega kasutusleping, millega antakse vallale kümneks aastaks kasutusse Kõpu, Ristna ja Tahkuna tuletorni kinnistud koos seal paiknevate hoonete...

8 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×