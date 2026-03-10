AINULAADNE PROGRAMM | Kortermajade renoveerimine mitmekaupa

Algatust veab Saarte Energiaagentuur ning seda rahastatakse European Commission programmi citizen-led renovation (CLR) kaudu kogusummas 460 000 eurot. Programmi eesmärgid on kavandatud ellu viia 31. detsembriks 2028.
Veel lugemist:
ARVAMUS
MTÜ Roheline Pärnumaa ei poolda Kõrgessaare pargi ja teiste vanade parkide looduskaitse alt kergekäelist välja tõstmist.
UUDISED
Statistikaameti andmetel oli Hiiu maakonnas 2025. aasta keskmine brutokuupalk 1613 eurot, mis on 4,9% kõrgem kui aasta varem.
UUDISED
Hiiumaal võib töötervishoiuarsti teenus loodetavasti käivituda juba selle aasta teises pooles.
UUDISED
Valitsus andis kliimaministrile nõusoleku sõlmida Hiiumaa vallavalitsusega kasutusleping, millega antakse vallale kümneks aastaks kasutusse Kõpu, Ristna ja Tahkuna tuletorni kinnistud koos seal paiknevate hoonete...