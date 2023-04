Ainulaadne Nimetu peatus saab uue nime

Kõrgessaare osavallakogu kinnitas toetust Kiduspe küla bussipeatuste nimede asendamiseks. Senine peatuse­nimi Kiduspe asendatakse nimega Saralde, peatus Nimeta asendatakse nimega Kiduspe ja Männi peatus nimega Tiharu.

Kõpu poolsaarel asuva Kiduspe küla elanik Ene Arbus, kes nime­vahetust eest vedas, ütles, et bussi­peatuste eksitavad nimed tulid esmalt jutuks kuus aastat tagasi. Esiteks tundus Nimeta peatus küla­elanike jaoks imelik, Kiduspe peatus aga oli sõitjate jaoks ebamugavas kohas.

„Inimesed, kes tulid mandrilt bussiga, tulid Kiduspe peatuses maha ja pidid siis veel kilomeeter maad pakid-lapsed käeotsas kõndima, enne kui Kiduspele jõudsid,“ rääkis Arbus.

Tegelikult tulid nad maha kohas, mida kohalikud kogu aeg sealse talu nime järgi Saraldeks kutsunud, aga Kiduspe küla talud – Kubja, Punni, Koidu, Lepiku, Nigu – asuvad hoopis Nimetu peatuse ümbruses. Järgmine peatus, mis kandis üsna suvaliselt Männi nime, hakkab nüüd kandma ajaloolise Tiharu küla nime. Miks peatus Nimetu nime kannab, ei tea täpselt keegi.

Enne nimemuutuse taotlemist pidas Arbus nõu külaelanikega ja kõik olid sama meelt, et peatuste nimed tuleks ühtlustada ajalooliste kohanimedega. „Kui need nimed nüüd õigeks saab, siis on igavesti vinge,“ oli Arbus rahul. Bussipeatuse nimede muutmisele peab heakskiidu andma vallavolikogu.

Hiiumaa ühistranspordispetsialisti Piret Sedriku sõnul koondatakse kõik muudatusettepanekud, nii uued peatused, peatuste asukohad kui ka nimemuudatused, kokku ja viiakse sisse korraga, eeldatavasti sügisel ja siis uuendatakse ka bussipeatustes olevad infotahvlid.

Tulevikus saab uus bussipeatus olema ka Kärdla kalmistu juures, Lauka külas aga toodi senine peatus koolile lähemale, koolisöökla juurde. Praegustes maakonnaliinide bussides on peatusenimed näha ka bussijuhi juures asuval tablool.