Hiiumaale registreeritud lastest sündisid Hiiumaa Haiglas 22 last – 12 poissi ja 10 tüdrukut.
AINA VÄHEM SÜNDE | Hiiumaal sündis 2025. aastal 11 last vähem kui aasta varem
2025. aastal registreeriti Hiiumaal 50 lapse sünd. Neist 18 tüdrukut ja 32 poissi. Võrreldes varasema aastaga vähenes sündide arv üheteistkümne võrra ehk 2024. aastal sündis Hiiumaal 61 last.
