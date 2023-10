AHTO ILMAJUTUD | Tuulised päevad jätkuvad

Järjekordsed tuulised päevad on seljataga ning ees on ootamas juba järgmised sügisesed tuuled. Seekord aga nõrgemad, kui seni on olnud.

Pidevat tuult ja sadu põhjustab soe merevesi, soe ookean, soojad õhumassid ning nende kohale tulnud külm õhumass – kontrastide tõttu areneb järjekindlalt uusi ja ägedaid madalrõhkkondi, mis suuna praegusel hetkel siis Põhja-Euroopale võtavad.

Ka eeloleval nädalavahetusel pole tuulest ja sajust paraku pääsu.

Täna (13.10.) üks äge madalrõhkkond eemaldub ning üürikeseks pääseb võimule kõrgrõhkkond, mis lõunast läheneda üritab. Ilm on suurema sajuta, vaid mõni üksik vihmahoog võib ära eksida.