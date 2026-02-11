AHTO ILMAJUTUD | Talverõõme saab nautida veel pikalt

Neljapäeval (12.02) läheneb edelast madalrõhulohk, kuid selle mõju tõenäoliselt meieni ei ulatu. Siiski
SPORT
Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia pälvinud laskesuusatreener Tõnu Pääsuke tunnistab, et tunnustus tuli talle üllatusena. Auhinnatud treener ütleb, et suurt tunnustust on...
UUDISED
Riia turismimessil küsiti Hiiumaa esindajatelt korduvalt, kuidas nad üldse kohale said – meri ju jäätunud. See näitas, et Hiiumaad puudutavad erilisemad uudised levivad juba...
SPORT
Nädalavahetusel peeti Lasnamäe Kergejõustikuhallis U18, U20 ja U23 vanuseklasside talvised kergejõustiku Eesti meistrivõistlused.
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.