AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Suvi saab läbi

Eesootava nädala aja jooksul soojad suveilmad taanduvad ning valitsevaks saab septembrile omasem, niiskem ja veidi jahedam ilm. Läänemeri on küllaltki soe ning see ei lase õhutemperatuuril siiski palju alla 15°C langeda.
Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (11.09) sooja õhuga kõrgrõhkkond taandub ning edelast/lõunast läheneb aktiivne madalrõhkkond. Öö ja päeva esimene pool on veel sajuta, õhtupoolikul jõuavad vihmapilved. 

