AHTO ILMAJUTUD | Suvi saab läbi

Neljapäeval (11.09) sooja õhuga kõrgrõhkkond taandub ning edelast/lõunast läheneb aktiivne madalrõhkkond. Öö ja päeva esimene pool on veel sajuta, õhtupoolikul jõuavad vihmapilved.
Eesootava nädala aja jooksul soojad suveilmad taanduvad ning valitsevaks saab septembrile omasem, niiskem ja veidi jahedam ilm. Läänemeri on küllaltki soe ning see ei lase õhutemperatuuril siiski palju alla 15°C langeda.
Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel sõitis suvel praamidega kokku 1 062 168 reisijat ja 462 256 sõidukit, mis on kõigi aegade rekord.
Pühapäeval toimus Pärnus 25. Jüri Jaansoni kahe silla jooks. Kümne kilomeetri distantsile startis 1094 jooksjat, nende seas viis hiidlast: Anni Kingsepp, Vaiko Kivi, Kermo...