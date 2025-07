AHTO ILMAJUTUD | Südasuvine soojus taandub

Neljapäeval (31.07) liigub üle maa lõunast põhja madalrõhulohk. Hommikupoolik on kuivem, pealelõunal läheb sajule, on äikest ja välistada ei saa rahet. Tuul on rahulik, vaid äikesepilve all võib olla veidi tugevamaid puhanguid.