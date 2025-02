AHTO ILMAJUTUD

Neljapäeval (27.02.) laieneb lõunast üle Eesti väheaktiivne madalrõhulohk. Saartele suuremat sadu ei tule, kuid mõni vihmahoog siin-seal siiski tuleb.

Tuul vaibub veelgi.

Õhutemperatuur on päeval +1…+4°C.

Reedel (28.02.) oleme väheaktiivses rõhuväljas. Suurt sadu oodata ei ole, kuid kohatised vihma- ja lörtsihood on siiski võimalikud.

Tuul on rahumeelne ja õhutemperatuur on öösel 0…+2°C, päeval on 0…+5°C.

Laupäeval (01.03.) jätkub väheaktiivses rõhuväljas üksikute sajuhoogude ja nõrga läänekaare tuulega ilm. Õhutemperatuur on öösel -2…+2°C, päeval 0…+3°C.

Pühapäeval (02.03.) jääme kahe eri rõhkkonna vahele. Sadu oodata ei ole ja pilvede vahelt näeb ka päikest.

Tuul puhub läänest ning pisut tugevneb.

Õhutemperatuur on öösel 0…+2°C, päeval 0…+3°C.

Esmaspäeval (03.03.) jätkub sarnane ilm. Sadu ei tule, on pilvi ja on ka päikest ning läänekaare tuul on üsna rahulik.

Nii öösel kui päeval on õhutemperatuur +1…+4°C.

Teisipäeval (04.03.) ilmarindel suurt muutust ei tule. Läheb pilvisemaks ja ka tuul tugevneb rannikualadel puhanguti 14…17 m/s, kuid sadu oodata ei ole.

Öösel on õhutemperatuur +2…+4°C, päeval kuni +6°C.

Kolmapäeval (05.03.) liigub üle Põhja-Soome aktiivne keeris, mille lohk toob saartele ööseks vihmasaju. Päevaks sadu lõpeb ja taevas pisut selgineb.

Tuul puhub läänekaarest ja on mõõdukas, pealelõunal pisut nõrgeneb.

Õhutemperatuur on öösel +3…+5°C, päeval kuni +7°C.

Ka edasi näib ilm olevat pigem soojapoolne.