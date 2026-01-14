Neljapäeval (15.01) jääme madalrõhulohu niiskesse mõjusfääri. Öösel sajab lund ja päeval võib tulla lörtsi või jäävihma.
AHTO ILMAJUTUD
AHTO ILMAJUTUD | Lund tuleb veel juurde
Järgneva nädala aja ilm jätkub talvisel lainel. Oodata on ka mõningast lumelisa. Väinameri on enamasti juba jääs, kuid Hiiumaa lääne- ja loodeservas on veel ka jäävaba vett, mis hoiab rannikulähedased alad õige pisut soojemana.
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 15. jaanuaril Juhtkiri | Keegi ei kuula, keegi ei selgita Arvamus | Kiusamisest vabaks Arvamus | “Kultuurimajakas” on võimalus, mida ei tohi...
PILTUUDIS
Hiidlane Joosep Niit ja Emmaste Tuletõrje Selts ühendasid jõud ja rajasid Emmastesse Ollima tiigi peale uisuplatsi.
ARVAMUS
“Kultuurimaja ei ole lihtsalt saal, kus toimuvad kontserdid. Tänapäeva maailmas on see “ankurobjekt”. See on magnet, mis tõmbab ligi inimesi, kes omakorda toovad kaasa...