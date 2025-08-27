Jälgi meid
AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Ilm läheb taas soojemaks

Vahepealne jahedus asendub taas veidi soojema ilmaga ning nii õnnestub veel ehk suve lõpust rõõmu tunda.
Foto: Mirjam Süsi

Neljapäeval (28.08)

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 28.08.2025 (37)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loositakse välja Roograhu pitsa.

8 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 28. augustil

Hiiu Leht 28. augustil Arvamus | Vallavanem ignoreeris volikogu, ületas volitusi ja peab tagasi astuma! Arvamus | Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame...

8 tundi ago

SPORT

SÄRAV TULEMUS | Jorgen Kuivonen tõi Lohusalust esikoha

Nädalavahetusel peeti Lohusalus kolmepäevane Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes etapp - Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused. Regatt on toimunud juba 25 aastat.

10 tundi ago

ARVAMUS

Tõnis Villmäe: Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame tagant?

Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi...

11 tundi ago