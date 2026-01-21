AHTO ILMAJUTUD | Hiiumaale jõuab arktiline külm

Neljapäeval (22.01) tuleb idapoolne kõrgrõhkkond Eestile lähemale. Ilm on sajuta, kuid jääb pilviseks.
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
Hiiu Leht 22. jaanuaril Juhtkiri | Murrangute aeg Arvamus | Sõjahirmu suured silmad Arvamus | Hiiumaa Kultuurikeskus – sajandi võimalus. Kus, mida ja kuidas?...
Kui Tallinnas toimunud Eesti Autospordi Liidu galal kutsuti lavale Raket A-klassi Eesti meister, astus poodiumile viieaastane hiidlane Keili Kaibald, kel hüüdnimeks “Kõndiv kiiver”. Rahvast...
Möödunud aasta septembris tegid Rootsi ja Poola kaitsevägi koos midagi, mida nad varem polnud teinud: viidi läbi Gotlandi saare kaitse lühikese etteteatamisega õppus Gotland...