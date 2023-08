Sel suvel Hiiumaa haiglas tööl olnud abiõde Triin-Marleen Suve ja abiarst Toivo Tänavsuu ei vahetaks Eesti väikseimat üldhaiglat mõne pealinna oma vastu.

Hiiumaa haigla EMO-s on tolle päeva hommikul kell pool üheksa vaikne. Osakonna abiõde Triin-Marleen on just alustanud vahetust ja ei tea, milliseks võib päev kujuneda.