AASTAST 1991 | Tõnu Otsason annetas ajaloolise lipu

Tõnu Otsason on meenutanud üleantava riigilipu kohta, et lipuvarre valmistas Palade küla mees Rein Aasma ja see on lipuga koos tänaseni. Lippu ja vastvalitud volikogu õnnistas Pühalepa kirikus õpetaja Jaanus Jalakas. 27. novembril 1991. a. lehvis see lipp Palade koolimajal, kui Arnold Rüütel andis üle Pühalepa vallale valla staatuse, mis oli esimene Hiiumaal, peale taasiseseisvumist. Juunikuus 1993. a. tervitati selle lipuga Vabariigi President Lennart Merit Soera talumuuseumis. (HL)