AASTAPÄEVA TÄHISTAMISEST | Vabariigi aastapäeval tehti teatrit ja vahetati amorposti

Hiiumaa Muuseumis on kahe ilmasõja vahel vabariigi aastapäeva tähistamisest väga vähe fotomaterjale säilinud, kõigest mõni kasin pilt. Põhjuseks vast see, et aastatel 1917–1918 oli Hiiumaa veel Saksa okupatsiooni all ja rahvusliku meelsuse avaldamisest ei saanud olla juttugi. Teisalt ei olnud vahetult Vabadussõja järgsetel aastatel arusaamine vabaduse olemusest veel inimesteni jõudnud. Küll aga sai aastate möödudes usk oma riigisse järjest tugevamaks ja aastapäeva tähistamine silmapaistvamaks.