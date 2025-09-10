Kärdla Kooli õpetaja Karin Kokla omandas Tartu Ülikoolis juura-alase magistrikraadi juba 1991. aastal ning töötas aastaid erinevates riigiametites, viimati Hiiumaa vallavalitsuses haridus- ja kultuuriosakonnas.
UUDISED
AASTA ÕPPIJA 2025 | Hiiumaa aasta õppija õppimist lõpetada ei plaani
Hiiumaa aasta õppija Karin Kokla leiab, et igas ametis saab ennast arendada ja täiendada ning algaja õpetajana kasutab seda võimalust rõõmuga ega kavatse õppimist lõpetada.
Veel lugemist:
UUDISED
Teisipäeval lõppes kandidaatide esitamine 19. oktoobril toimuvateks kohalikeks valimisteks. Hiiumaal läheb volikogu kohta püüdma kuus erakonda, üks valimisliit ja üksikkandidaat. Valiku saab teha 100...
UUDISED
Algas registreerimine Kärdla Mälumängule, osalema mahub 30 võistkonda.
25 AASTAT TAGASI
Linnavalitsuses struktuur muutumas
UUDISED
TUNNUSTATAKSE ELUPÄÄSTJAID | Kolm Suursadamas elu päästnud meest ja Kärdla päästekomando meeskonnavanem saavad päästeteenistuse aumärgid
Hiiumaalt saab Päästeteenistuse medali Kärdla päästekomando meeskonnavanem Tõnis Tomson ning Elupäästja III klassi medali saavad Juri Omann, Ats Käär ja Hannes Ojala. Tunnustuse annavad...