AASTA LOGO | Hiiumaa turismiklaster ootab tuletornide aasta logokavandeid

Aasta 2026 on Hiiumaal tuletornide aasta. Seoses sellega ootab Hiiumaa turismiklaster ideekavandeid teema-aasta logoks. Ideede esitamise tähtaeg on 17. detsember 2025. Parima kavandi autoriga sõlmitakse tasu sisaldav leping.
Kõpu tuletorn | Foto: Priidu Saart

“Jätkame Hiiumaal teema-aastate traditsiooni ja järgmisel aastal tõstame fookusesse meie tuletornid. Hiiumaad võib julgelt tuletornide saareks nimetada. Siin on 7 tuletorni ja 25 tulepaaki ehk kokku 32 tulega püsimeremärki. Olulise tähtsusega on loomulikult ka see, et Hiiumaa sümbol ja uhkus – Kõpu tuletorn – saab 2026. aastal 495. aastaseks,” ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.

Hiiumaa tuletornide aasta logokavandid pdf-formaadis palume saata: kristel.peikel@hiiumaa.ee hiljemalt 17. detsembriks 2025.

Teema-aastate elluviimist korraldab Hiiumaa turismiklaster koostöös Hiiumaa vallaga.

Hiiumaal on erinevaid teema-aastaid tähistatud alates 2021. aastast:

2021 – merekultuuriaasta

2022 – kirjandusaasta (Paul-Eerik Rummo 80, Ave Alavainu 80, Tõnu Õnnepalu 60)

2023 – muusika-aasta (Rudolf Tobias 150)

2024 – kunstiaasta (Ülo Sooster 100)

2025 – rahvariideaasta (Torupilli Juss 180)

