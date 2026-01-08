9797 ELANIKKU | Kas väike kasv on suur asi?

Vallavanema edastatud sõnum põhjustas sotsiaalmeedias terava arutelu, kus ühtede arvates on kõik hästi, teiste arvates pole hõiskamiseks põhjust. Ühe arutelukohana toodi sotsiaalmeedias välja ka see, et kas on ikka hea, kui Hiiumaa maksutulu tuleb suures osas inimestelt, kes Hiiumaal ei ela ning kuidas see mõjutab kohalikku majandust. Hiiu Leht küsis volikogu fraktsioonide arvamust.
