Lapsevanemad tõid ja lapsed korjasid õunu, millest pressiti lastele talviseks keelekasteks 800 liitrit mahla.

Emmaste koolimaja taga peatub auto ja juht hakkab õunakotte maha tõstma. Suure elupuu all oli juba hunnik erivärvilisi võrkkotte ja -kaste – kõik õunu täis. Kooli hoovis pressitakse täna mahla. Eriline üritus seetõttu, et mahla hakkavad jooma koolilapsed ning ettevõtmise vedajaks on Emmaste kooli juurde loodud toetusselts.