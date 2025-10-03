3000 KÜSIMUST HILJEM | Kes on Jan Ignahhin?

Jan Ignahhin on sündinud ja kasvanud hoopiski Loksa linnas. Nii tema ema- kui ka isapoolne suguvõsa on pärit sealtkandist. Seitsmekümnendate alguses kolis aga Jani onu Boris Lukas Hiiumaale ja kuna onul on mitu poega, siis lapsepõlves oli ka Jan tihti suviti Hiiumaal. Mingil eluperioodil sattuski ta saarele aina rohkem ja rohkem.