3000 KÜSIMUST HILJEM | Kes on Jan Ignahhin?

Oktoobris alustab Kärdla mälumängu 14. hooaeg, mida on kõik need aastad eest vedanud Jan Ignahhin – mees, kes enda sõnul on terve elu pidanud ameteid, kus suuga teed suure linna, aga pensionipõlve unistab veeta hoopis briti saarel ajaloolist fiktsiooni kirjutades.
Avatar photo
Jan poleks elusees arvanud, et tema tegemised saavad ära märgitud hariduse maastikul. | Foto: Kärolyn Kivistik

Jan Ignahhin on sündinud ja kasvanud hoopiski Loksa linnas. Nii tema ema- kui ka isapoolne suguvõsa on pärit sealtkandist. Seitsmekümnendate alguses kolis aga Jani onu Boris Lukas Hiiumaale ja kuna onul on mitu poega, siis lapsepõlves oli ka Jan tihti suviti Hiiumaal. Mingil eluperioodil sattuski ta saarele aina rohkem ja rohkem.

