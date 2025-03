30 AASTAT | Juba 30 aastat on ettevõtjad kasutanud Hiiumaa rohelist märki

Hiiumaa roheline märk arendati välja ja võeti kasutusele 1995. aastal ning see oli Eesti esimene piirkondlik kvaliteedimärgis, millele hiljem järgnes rida teisi. Hiiumaa roheline märk omistatakse Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest valmistatud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele. Need tooted ja teenused on saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena, väärtustavad ning väärindavad kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri. Märgi väljaandmist korraldab Hiiumaa Arenduskeskus.