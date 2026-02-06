25 AASTAT TAGASI | Raske kuritegu Tohvril

Raske kuritegu Tohvril
Veel lugemist:
GALERIID
Kärdlas, Vabrikuväljakul saab tuletornidest rääkivat näitust “Valgus Prantsusmaalt” vaatama minnes oma nutiseadme abil virtuaalreaalsuses luua keset väljakut Ristna tuletorni.
ARVAMUS
Hiiumaa lumistele teedele ja tänavatele on ilmunud järjest rohkem jälgi, mis viitavad kas auto üle kontrolli kaotamise või tahtlikult riskantsele sõidustiilile.
UUDISED
Mahukas teadusuuring näitab, et Eestis elavate inimeste isiksuseomadused on piirkonniti väga sarnased ning levinud arusaamad eri paikkondade elanike iseloomuerinevustest ei leia teaduslikku kinnitust.
UUDISED
Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit (ETFL) avalikustas 2025. aasta turismiauhindade nominendid kahes kategoorias: aasta turismiedendaja ja aasta turismiobjekt. Aasta turismiedendaja auhinna nominent on Hiiumaa...