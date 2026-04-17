25 AASTAT TAGASI | Laevasõidu teema jälle kuum

Laevasõidu teema jälle kuum

Praegu on süvendaja Heltermaa rahul paari aasta tagust praaki heastamas. Kui süvendamine lõpeb, peaks see tagama pideva suurte laevade liikluse Hiiumaa ja mandri vahel.

Parvlaevaliikluse rahastamine on aga tekitanud poliitilise vaidluse, kuna laevakompanii nõutavast summast on puudu 16 miljonit krooni. Valitsus otsustas anda Saaremaa Laevakompaniile lisadotatsiooni 16 miljonit krooni, et parvlaeva piletihind ei tõuseks. Reformierakond ja Mõõdukad vaidlesid istungil selle üle, kas hinnatõus oleks olnud õigustatud ning kuidas kulusid jaotada. (17.04.2001)

Maavanemat tahetakse tagandada

Hiiumaa omavalitsusjuhid pole rahul maavanema tegevusega ja tahavad nõuda peaminister Mart Laarilt Hannes Maaseli ametist vabastamist.

Kärdla linna ning Emmaste ja Kõrgessaare valla juhid on seisukohal, et Hiiumaa tasakaalustatud arengu jätkumiseks ja kohalike omavalitsuste vahelise normaalse koostöö saavutamiseks on maavanema vahetus hädavajalik. Veidi üle kahe aasta maavanemana töötanud Hannes Maaselile heidetakse ette omavalitsuste koostöö takistamist.

“Ametlikku infot mul pole,” nentis Hannes Maasel. “Lugupeetud kuus omavalitsusjuhti pole minu poole pöördunud.” Maasel toonitas, et volikogu esimehed on peaministrile saadetud kirjale alla kirjutanud ilma volikogu otsuseta. (17.04.2001)

Lihavõttelumi tekitas segadust

Ootamatult tagasi tulnud talv põhjustas parajalt segadust: aprilli alguse soojalainega olid paljud juba harjuda jõudnud. Ristna ilmajaama pea neljakümneaastase töökogemusega tehnik-vaatleja Valve Teeäär kinnitas, et tegu polnud erakordse ilmastikunähtusega – ennegi on aprillis talv tagasi tulnud ja isegi mais on lund sadanud. Eriline oli pigem see, et 8. aprillil mõõdeti Ristnas 15,2 soojakraadi, ütles Teeäär. Ülestõusmispühal mõõdeti Ristnas lumikatte paksuseks vaid 4 cm, Heltermaal aga 17 cm. (17.04.2001)

Pikanäpumehed liikvel

Politsei sai 12. aprilli hommikul teate, et Malvaste motelli baarist on varastatud muusikakeskus ja kõik sinna juurde kuuluv. Esialgne kahju 45 000 krooni. Samal õhtul teatati politseile, et Kauste külas asuvasse suvilasse on sisse murtud ning varastatud esemeid ja toiduaineid kokku 20 000 krooni väärtuses. Mõlema juhtumi puhul alustati kriminaalmenetlust. (17.04.2001)

Ofelia rammis merepõhja

Parvlaev Ofelia puudutas madala veetaseme ajal merepõhja, ehkki meretee süvendajad ei pidanud veetaset laevakanalis ohtlikuks. Juhtunu tõttu kinnitas AS Saaremaa Laevakompanii, et ei pea võimalikuks suure reisiparvlaeva edasist sõitmist Rohuküla-Heltermaa liinil kuni laevatee süvendamise lõppemiseni ja korrigeeritud kaartide andmiseni laevakompanii kasutusse. Tuukrid vaatasid põhja puutunud laeva üle, ei leidnud sellel vigastusi ning andsid laevale taas sõiduloa. Ofelia asemel hakkavad mandri ja Hiiumaa vahel nüüd sõitma väiksemad parvlaevad Kõrgelaid, Harilaid ja peagi lisandub neile veel Hiiumaa. (20.04.2001)