25 AASTAT TAGASI | Hiidlased hakkavad rakette ehitama

Spordiaasta parimad
Veel lugemist:
UUDISED
Aasta lõpus paigaldatud toiduringluskapp on hiidlaste poolt väga hästi vastu võetud hoolimata sellest, et kohalikud ettevõtted sellel esialgu mõtet ei näinud.
PÄÄSTE
Hiiumaa päästjad käisid neljapäeval kahel väljakutsel, kui Männamaa külas levis majas kütuse lõhn ning Kärdlas suitses elamu vannitoas pesumasin, teatas Lääne päästekeskus.
GALERIID
Hiiumaa Spordiliit tunnustas neljapäeval pidulikul auhinnagalal Hiiumaa Spordikeskuses möödunud aasta silmapaistvamaid sportlasi ja spordisündmusi, kes hoiavad ja arendavad oma pühendumuse, töö ja eeskujuga Hiiumaa...
ARVAMUS
Minu repliik “Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist” tekitas sotsiaalvõrgustikes üsna elava diskussiooni. See viitab sellele, et see teema väärib tõsisemat arutelu.