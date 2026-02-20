25 AASTAT TAGASI | Esimene lift Hiiumaal

Hiiumaa vald loomisel
UUDISED
Kutseline kalur Marko Mänd on tänu külmale talvele tekkinud võimalusele võtnud enda südameasjaks mandri ja Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.
UUDISED
Sihtasutuse Sooster Foundation eestvõttel toimuvale kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursile registreerus tähtajaks 25 osavõtjat. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 16. märts ning auhinnaline esikolmik koos...
GALERIID
Kärdla Kool pühendas kontsert-aktuse Eesti vabariigi 108. aastapäevale.
TOIT
Vabariigi aastapäeva peolaua menüü on üsna traditsiooniline: kartulisalat, kiluleib, magustoiduks kamavaht. Tippkokk Angelica Udeküll julgustab katsetama, tuletama meelde lapsepõlve maitseid ja vaatama toorainet kodu...