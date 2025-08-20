SPORT
VÕIT | Hiidlane Jaan Rebel tuli rannavõrkpallis Eesti meistriks
Nädalavahetusel Tallinnas Vabaduse väljakul peetud Eesti meistrivõistlustel krooniti meeste seas võitjateks hiidlane Jaan Rebel ja tema paariline Kaur Erik Kais. Duole jäi see ühtlasi tõenäoliselt viimaseks ühiseks turniiriks.
UUDISED
Sotsiaalmeedias kogub kõlapinda video, kus Ristna lõunaneemel kihutab rannas Poola numbrimärgiga maastur.
KULTUUR
Kuhjavere külateatrite festival toimus 9. ja 10. augustil ja seda juba 21. korda. Esimest korda osalesid festivalil ka hiidlased, teatritrupp Kassari moorid.
UUDISED
Vallavolikogus on menetluses eelnõu “Maamaksumäärade, maamaksu tõusu piirmäära ja maamaksuvabastuse ulatuse ja korra kehtestamine ning maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine”. Mida selles plaanitakse ja...