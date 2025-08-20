Jälgi meid
SPORT

VÕIT | Hiidlane Jaan Rebel tuli rannavõrkpallis Eesti meistriks

Nädalavahetusel Tallinnas Vabaduse väljakul peetud Eesti meistrivõistlustel krooniti meeste seas võitjateks hiidlane Jaan Rebel ja tema paariline Kaur Erik Kais. Duole jäi see ühtlasi tõenäoliselt viimaseks ühiseks turniiriks.
Jaan Rebel (paremal) ja tema paariline Kaur Erik Kais. | Foto: Eesti võrkpalliliit

