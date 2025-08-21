SPORT
VÕIMAS | Hiiumaa jalgpallipoisid pääsesid A. Le Coq areenale finaali
FC Hiiumaa esindusmeeskond alistas eile, 20. augustil Rakvere staadionil väikeste karikavõistluste poolfinaalis 223 pealtvaataja ees penaltiseerias Rakvere Tarva. Sellega tagati koht 30. augustil A. Le Coq Arenal peetavasse finaali.
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 21. augustil algusega kell 15.00 Kärdlas.
Kolmapäeval algas kandidaatide registreerimine kahe kuu pärast toimuvateks kohalikeks valimisteks. Hiiumaal teevad erakonnad ja eeldatavasti üks valimisliit veel viimaseid ponnistusi, et saada pinki pikemaks.
