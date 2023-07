VIDEO | Tahkuna tuletorni vaateid saadab sel suvel muusika

Laupäeval avatud Rainer Jancise heliinstallatsioon “Kuu kukub maale” lisab Tahkuna tuletorni vaadetele muusikalise tausta. Selle loomiseks paigaldatud tehniline süsteem on vaatamisväärsus omaette.

43 meetrit kaablit kulgeb torni jalamilt üles selle tippu välja, mööda keerdtreppide vahele jäävat tühimikku. Igal torni üheksast korrusest, kaasa arvatud rõduga terassil, on kõlar, millest kostub elektroonilist ambient-muusikat. “Ega igas tuletornis sellist asja üldse teha ei saagi,” ütles helilooja ja installatsiooni autor Rainer Jancis. Tahkunas on see võimalik, kuna oma olemuselt on tuletorn üks tühi, rauast sisuga toru. Tavaliselt on tuletornide sees kitsad trepid.