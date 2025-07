VEEL KORD ALARIST | Kultuuripärand väärib katust pea kohale

Andres Onemar kirjutas eelmisel nädalal (17.07.2025) Hiiu Lehes arvamusartikli “Vana mees tahab koju”, milles avaldab oma mõtteid vanast mootorpurjekast Alar ja sellele maja ehitamisest. Tegemist on olulise tähelepanujuhtimisega suure sümbolväärtusega vanalaeva Alar teemale ja lahenduste keerukusele. Siiski pean täpsustama üht aspekti, mida artiklis on kajastatud. Nimelt viide sellele, justkui oleksin mina Sõru muuseumi juhatajana avaldanud Alari kohta mõtet, et “ühe väärika laeva väärikas lõpp on korralik jaanituli”. See väide ei vasta tõele.