VASTUSEIS | Ministeerium liigub koolide ühendamisega edasi

Kaks päeva Hiiumaal viibinud haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud rõhutavad varasemast rohkem koostöövajadust kogukonnaga, kuid üsna pea liidetakse Hiiumaa gümnaasium ja Hiiumaa ametikool siiski üheks asutuseks, vaatamata sellele, et kohalikud sellega nõus ei ole.

Avatar photo
Suuremõisa kooli ees jäid vestlema ministeeriumi ametnikud Renno Veinthal (vasakult), Alo Savi, Marili Lehtmets ja ametikooli nõunike kogu juht Antti Leigri. | Foto: Raul Vinni

