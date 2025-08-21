UUDISED
VASTUSEIS | Ministeerium liigub koolide ühendamisega edasi
Kaks päeva Hiiumaal viibinud haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud rõhutavad varasemast rohkem koostöövajadust kogukonnaga, kuid üsna pea liidetakse Hiiumaa gümnaasium ja Hiiumaa ametikool siiski üheks asutuseks, vaatamata sellele, et kohalikud sellega nõus ei ole.
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 21. augustil algusega kell 15.00 Kärdlas.
Kolmapäeval algas kandidaatide registreerimine kahe kuu pärast toimuvateks kohalikeks valimisteks. Hiiumaal teevad erakonnad ja eeldatavasti üks valimisliit veel viimaseid ponnistusi, et saada pinki pikemaks.
Üle-Eestilise Kodukaunistamise ühenduse juht soovitab hiidlastel juba praegu mõelda, kelle kaunid kodud esitada järgmisele konkursile – juba teist aastat ainult kahe kodu esitamine on...