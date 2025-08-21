VASTUSEIS | Ministeerium liigub koolide ühendamisega edasi

Kaks päeva Hiiumaal viibinud haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud rõhutavad varasemast rohkem koostöövajadust kogukonnaga, kuid üsna pea liidetakse Hiiumaa gümnaasium ja Hiiumaa ametikool siiski üheks asutuseks, vaatamata sellele, et kohalikud sellega nõus ei ole.