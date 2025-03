On näha, et valimisteaasta on käes. Üsna süütutest kohtadest püütakse probleeme tõstatada ning ajalehes hakkavad võtma sõna inimesed, kes viimased kolm aastat seda teinud ei ole. Samas olen alati olnud avatud arutelu toetaja ning kasutan siinkohal võimalust selgitada Hiiumaa Terviseradadega seonduvat.