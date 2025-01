VARRASTELE VALU | Mari-Liis õpetab Hiiumaalt ameeriklasi kuduma

Mari-Liisi hobiks on kudumisjuhendite koostamine. Just selline ideaalne kaugtöö nagu Hiiumaa puhul tihti unistatakse. Mõtleb toote välja, koob näidise, koostab juhendi, paneb kõik veebi ja huvilised ostavad. Ta tunnistab, et põhitöö kõrvalt hobina tehes katab see kulud, kuid kui hakkaks tõsisemalt tegelema, siis elaks sellest ka ära.