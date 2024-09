Hiiumaa Heaks Facebooki grupis postitas Erkki Teras video suurest metsaotist. Hiiu Lehele ütles mees täpsustuseks, et see on esimene kord kui karu tema kaamerapilti jäi, aga hoiab veel esialgu koha saladuses.

Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuht Anu Sarapuu uuris Erkki Terase videot ja oletas, et tegu on kahest saarel olnud karust suuremaga. „Nad on välimuselt päris erinevad.“