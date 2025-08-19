Jälgi meid
VALLUTUSTEKS VALMIS | Nepal avab 97 Himaalaja mäetippu tasuta ronimiseks

Nepal loob kaheks aastaks tasuta ronimisvõimaluse 97 Himaalaja tipule, et elavdada turismi riigi vähem tuntud ja arenenud läänepiirkondades. Otsus tuleb ajal, mil ronimisload Mount Everesti tippu kallinevad märgatavalt, kirjutavad mitmed meediaväljaanded.

Foto: Upslpash, Julius Zetzsche.

