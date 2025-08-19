LAIAST MAAILMAST
VALLUTUSTEKS VALMIS | Nepal avab 97 Himaalaja mäetippu tasuta ronimiseks
Nepal loob kaheks aastaks tasuta ronimisvõimaluse 97 Himaalaja tipule, et elavdada turismi riigi vähem tuntud ja arenenud läänepiirkondades. Otsus tuleb ajal, mil ronimisload Mount Everesti tippu kallinevad märgatavalt, kirjutavad mitmed meediaväljaanded.
Veel lugemist:
TEEMA
Põld-härghein (Melampyrum arvense) on taim, kellest niisama lihtsalt mööda vaadata pole võimalik. Selle liigi roosalillapunerdamine võib olla sageli lausa massiline, nõnda et kipub kõiki...
GALERIID
Muusikakooli õpilased esinesid sel aastal järjekorras kaheksandal Kassari klassika kontserdil.
GALERIID
Reedel Männamaal alanud Saunabussi peol on traditsiooniliselt kohal kümned erinevad saunad, kuhu esimesel õhtul jätkus ka ohtralt rahvast. Vaatamata paduvihmahoogudele jagus rahvast ka Vennaskonna...