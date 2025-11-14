Jälgi meid
Profi õlid

UUDISED

VALLAVALITSUS MUUTUB | Tiit Reha kandideerib abivallavanemaks

Hiiumaa vallavanema ja abivallavanemate kandidaadid on suures osas samad, kes kuulusid valitsusse seni. Vaid Üllar Laidi asemel soovitakse valitsusse tuua senine piirkonnajuht Tiit Reha.
Avatar photo
Tiit Reha (paremalt teine) viibis ka koalitsioonilepingu allkirjastamisel. | Eike Meresmaa

Koalitsioonileppe kohaselt kuulub vallavanema koht Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ning kandidaat sellele kohale on valimistel edukaim olnud Hergo Tasuja.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Allkirjastati Hiiumaa valla uus koalitsioonileping

Reedel, 14. novembril 2025 allkirjastasid ja sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond Hiiumaa valla uue koalitsioonilepingu, mis on valla arendamise ja juhtimise...

6 tundi ago

KULTUUR

NOMINENDID | Kaks hiidlannat on nomineeritud Betti Alveri kirjandusauhinnale

Betti Alveri kirjandusauhinna tänavused kandidaadid on selgunud ning nende hulgas on nomineeritud kaks Hiiumaa inimest: Piret Eesmaa raamatuga „Hiirekõrvul“ (kirjastus hapax legomenon) ja Riste...

12 tundi ago

UUDISED

UUS TEENUSMAJA | Vald ehitab Kärdlasse kortermaja abivajavate eakate jaoks

Hiiumaa vald alustab järgmisel aastal Kärdlasse Pargi 3 kinnistule nn Pargikodu kõrvale 11 korteriga teenusmaja ehitamist väiksema abi- ja toetusvajadusega eakate jaoks.

14 tundi ago

KULTUUR

FILM “SINIKOLLANE” | Sõda, mis puudutab kõiki

Sõda on hirmus. Sõda on valus. Esimeste kaadritega saad sellest ehmatavalt aru. Ukrainasse sõidavad vabatahtlikud, kes võibolla alguses sõja olemust ei adu, aga ruttu...

14 tundi ago