Koalitsioonileppe kohaselt kuulub vallavanema koht Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ning kandidaat sellele kohale on valimistel edukaim olnud Hergo Tasuja.
VALLAVALITSUS MUUTUB | Tiit Reha kandideerib abivallavanemaks
Hiiumaa vallavanema ja abivallavanemate kandidaadid on suures osas samad, kes kuulusid valitsusse seni. Vaid Üllar Laidi asemel soovitakse valitsusse tuua senine piirkonnajuht Tiit Reha.
Reedel, 14. novembril 2025 allkirjastasid ja sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond Hiiumaa valla uue koalitsioonilepingu, mis on valla arendamise ja juhtimise...
Betti Alveri kirjandusauhinna tänavused kandidaadid on selgunud ning nende hulgas on nomineeritud kaks Hiiumaa inimest: Piret Eesmaa raamatuga „Hiirekõrvul“ (kirjastus hapax legomenon) ja Riste...
Hiiumaa vald alustab järgmisel aastal Kärdlasse Pargi 3 kinnistule nn Pargikodu kõrvale 11 korteriga teenusmaja ehitamist väiksema abi- ja toetusvajadusega eakate jaoks.
Sõda on hirmus. Sõda on valus. Esimeste kaadritega saad sellest ehmatavalt aru. Ukrainasse sõidavad vabatahtlikud, kes võibolla alguses sõja olemust ei adu, aga ruttu...