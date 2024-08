Vallavalitsus arvestab plaanides lisatuluga

Tänavuse eelarveaasta üksikisiku tulumaksu kasvuprognoos on 10 protsenti. Valla eelarvestrateegiat aastateks 2025–2028 tutvustanud rahandusosakonna juhataja Heidi Paomees ütles volikogus, et ilmselt kujuneb tänavune kasvunumber suuremaks. Kui tulumaksulaekumine senises tempos jätkub, on kasv 13 protsenti.