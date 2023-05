Valla tugi pani vabakooli kohatasu maksumust alandama

Hiiumaa Vabakool alandab järgmisest aastast õppemaksu, sest Hiiumaa vald toetab kooli mitmel moel. Järgmisel õppeaastal on kooli kohatasu maksumus senise 135 euro asemel 110 eurot ja lasteaia kohatasu 125 eurot senise 175 euro asemel.

Viimati aitas Hiiumaa vald vaba­kooli sellega, et vabastas kooli pidava Hiiumaa Haridusseltsi kaheks ja pooleks aastaks üürist.

Varasemalt on vald eraldanud koolile Kõrgessaare programmist

15 000 eurot hiljuti tutvustatud kodu­õppe programmi väljatöötamiseks ning igakuiselt toetab vald lapsi 64 euroga koolis ja 275 euroga lasteaias.