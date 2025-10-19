Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

UUDISED

VALIMISPÄEV | Valija Paladel: Ema ütles, et tuleb valima minna

Palade valimisjaoskonnas oli täna kella 12.15-ks valimas käinud üle 60 inimese.
Avatar photo

Valimisjaoskonna esimehe Ene Vannase sõnul oli tund aega tagasi pikk järjekord ja valimiskomisjonil olid käed tööd täis.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

VALIMISPÄEV | Kärdlas hinnatakse inimeste tegusid

Poole valimispäeva pealt valima tulnud inimesed arvasid Kärdlas pea üksmeelselt, et kõige olulisem valik on inimene.

7 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | Käinas käiakse aktiivselt valimas

Käina valimisjaoskonnas on nädala jooksul käinud kokku üle 240 inimese. Valimispäeva keskpäevaks oli on hääle andnud 130 valijat. "Väga aktiivselt käiakse," kinnitas valimisjaoskonna esimees...

7 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | 95aastane Endel tuli valima kindla teadmisega

Kõrgessaare valimisjaoskonnas on ühel keskpäevasel hetkel ruumis viis valijat. Kõik mehed.

8 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | Emmastes viis värvivahetus hääle

Emmaste valimisjaoskonnas oli kella üheteistkümneks valimas käinud 32 inimest.

10 tundi ago