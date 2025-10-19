VALIMISPÄEV | Valija Paladel: Ema ütles, et tuleb valima minna

Valimisjaoskonna esimehe Ene Vannase sõnul oli tund aega tagasi pikk järjekord ja valimiskomisjonil olid käed tööd täis.
Poole valimispäeva pealt valima tulnud inimesed arvasid Kärdlas pea üksmeelselt, et kõige olulisem valik on inimene.
Käina valimisjaoskonnas on nädala jooksul käinud kokku üle 240 inimese. Valimispäeva keskpäevaks oli on hääle andnud 130 valijat. "Väga aktiivselt käiakse," kinnitas valimisjaoskonna esimees...
Kõrgessaare valimisjaoskonnas on ühel keskpäevasel hetkel ruumis viis valijat. Kõik mehed.
Emmaste valimisjaoskonnas oli kella üheteistkümneks valimas käinud 32 inimest.