Moos 25.08-15.09

UUDISED

VALIMISED | Hiiumaa vallavanema kandidaat on Hergo Tasuja

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkond kogunes esmaspäeval, et valimisprogramm ja vallavanema kandidaat kinnitada.

Avatar photo
Hiiumaa sotsid ja sõbrad kogunesid programmi ja vallavanema kandidaati kinnitama. | Foto: Toomas Kokovkin

Vallavanema kandidaadiks nimetati neli aastat samas rollis tegutsenud Hergo Tasuja.

