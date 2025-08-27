VALIMISED | Hiiumaa vallavanema kandidaat on Hergo Tasuja

Vallavanema kandidaadiks nimetati neli aastat samas rollis tegutsenud Hergo Tasuja.
ARVAMUS
Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi...
REPORTAAŽ
Põllumeeste tegemised toovad alati rahva kokku. Nii ka seekordsele Hiiumaa põllupäevale.
UUDISED
Hiiumaale elama asunud näitleja Henrik Normann kandideerib 2025. aasta oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel Isamaa Hiiumaa erakonna nimekirjas.
SPORT
30. augustil ootab meie Hiiumaa jalgpalli esindusmeeskonda ees ajalooline hetk – väikese karika finaal A. Le Coq Arenal. See on suurim areen Eesti jalgpallis...