VALDADE MÕÕDUVÕTT | Hiiumaa vald osales 50. Eesti omavalitsuste suvemängudel

15.–18. augustini toimusid Tartumaal 50. Eesti omavalitsuste suvemängud, kus osales üle 2100 sportlase 64 omavalitsusest. Hiiumaalt oli väljas 43liikmeline esindusmeeskond, kes võistles orienteerumises, kergejõustikus, discgolfis, tennises, meeste ja naiste võrkpallis ning juhtide mitmevõistluses. Kokkuvõttes saavutati 23. koht ja enam kui 8000 elanikuga valdade arvestuses 12. koht.