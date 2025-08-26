Orienteerumise koondarvestuses saavutas Hiiumaa vald seitsmenda koha. Individuaalselt paistis silma Maria Eller, kes lõpetas naiste põhiklassi teise kohaga. Lisaks jõudis mitmeid häid tulemusi ka teistes vanuseklassides. Näiteks Kustu Künnapas oli meeste põhiklassis viies ja Elo Saue naiste veteranide klassis kuues.
SPORT
VALDADE MÕÕDUVÕTT | Hiiumaa vald osales 50. Eesti omavalitsuste suvemängudel
15.–18. augustini toimusid Tartumaal 50. Eesti omavalitsuste suvemängud, kus osales üle 2100 sportlase 64 omavalitsusest. Hiiumaalt oli väljas 43liikmeline esindusmeeskond, kes võistles orienteerumises, kergejõustikus, discgolfis, tennises, meeste ja naiste võrkpallis ning juhtide mitmevõistluses. Kokkuvõttes saavutati 23. koht ja enam kui 8000 elanikuga valdade arvestuses 12. koht.
Varase vananaiste suve üks spordisündmus Artur Valgu nimeline Luidja Maastikutriatlon toimub 30. augustil 2025.