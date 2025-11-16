Jälgi meid
VAJAB TÄHELEPANU | Bussijuhi ametis loeb iga peatus

Bussiliiklus saab võrreldes praamiliiklusega teenimatult vähe tähelepanu. Ometi on see paljude jaoks igapäevane viis minna kooli või tööle, poodi või arsti juurde, koju või külla. Selle võimaluse taga on bussijuhid, kes teevad pealtnäha argist, kuid täpset ja vastutusrikast tööd.
Avatar photo
Ervin Villmäele on kõik Hiiumaa teed tuttavad. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Oli ilus sügisene õhtupoolik, kui Kärdla bussijaamast väljus Hansa Liinide buss Heltermaale, roolis 30 aastat bussijuhi ametis töötanud Ervin Villmäe. Paar inimest peal, hakkas buss täpselt sõiduplaanis ettenähtud ajal liikuma. Juba järgmises peatuses Keskväljakul täitus buss koolinoortega, kellest enamik tahtis Suuremõisa jõuda. Nupule vajutades sulges juht ukse, heitis pilgu tahavaatepeeglisse ja sõit jätkus. 

