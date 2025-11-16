Oli ilus sügisene õhtupoolik, kui Kärdla bussijaamast väljus Hansa Liinide buss Heltermaale, roolis 30 aastat bussijuhi ametis töötanud Ervin Villmäe. Paar inimest peal, hakkas buss täpselt sõiduplaanis ettenähtud ajal liikuma. Juba järgmises peatuses Keskväljakul täitus buss koolinoortega, kellest enamik tahtis Suuremõisa jõuda. Nupule vajutades sulges juht ukse, heitis pilgu tahavaatepeeglisse ja sõit jätkus.
AMET
VAJAB TÄHELEPANU | Bussijuhi ametis loeb iga peatus
Bussiliiklus saab võrreldes praamiliiklusega teenimatult vähe tähelepanu. Ometi on see paljude jaoks igapäevane viis minna kooli või tööle, poodi või arsti juurde, koju või külla. Selle võimaluse taga on bussijuhid, kes teevad pealtnäha argist, kuid täpset ja vastutusrikast tööd.
Veel lugemist:
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Hiiumaa läänerannikul, Kalanas, kohtuvad meri, tuul ja inimesed, kes sinna justkui juhuse tahtel sattunud, kuid siis sügavamalt juurdunud. Britt Ressar ja Viljar Raidmets räägivad,...
PERSOON
Mitmekülgselt andekas Jaan Rebel (29) on sündinud ja kasvanud Hiiumaal. Laiemale üldsusele on Jaan tuntud kui tubli sportlane, kes suve lõpul saavutas rannavõrkpalli Eesti...
UUDISED
Hiiumaa vallavanema ja abivallavanemate kandidaadid on suures osas samad, kes kuulusid valitsusse seni. Vaid Üllar Laidi asemel soovitakse valitsusse tuua senine piirkonnajuht Tiit Reha.
GALERIID
Reedel, 14. novembril 2025 allkirjastasid ja sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond Hiiumaa valla uue koalitsioonilepingu, mis on valla arendamise ja juhtimise...