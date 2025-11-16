VAJAB TÄHELEPANU | Bussijuhi ametis loeb iga peatus

Bussiliiklus saab võrreldes praamiliiklusega teenimatult vähe tähelepanu. Ometi on see paljude jaoks igapäevane viis minna kooli või tööle, poodi või arsti juurde, koju või külla. Selle võimaluse taga on bussijuhid, kes teevad pealtnäha argist, kuid täpset ja vastutusrikast tööd.